Домашний скот оказался в ловушке в Башкирии

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В Башкирии гулявшая по сельским окрестностям корова провалилась в колодец. Это заметили местные жители. Они же и пришли ей на помощь. По информации из соцсетей, её удалось вытащить при помощи трактора.
На кадрах видео черно-белая корова боязливо озирается по сторонам. На ухе у нее была бирка, благодаря которой удалось узнать, кому она принадлежит. Вскоре корову обмотали тросом и вытащили из ловушки.
Напомним, ранее пользователи соцсетей обсуждали необычное видео из Национального парка «Башкирия». На его кадрах медведь делал себе массаж, чесавшись об ствол дерева.