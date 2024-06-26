mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Домашний скот оказался в ловушке в Башкирии

Домашний скот оказался в ловушке в Башкирии

26 июня 2024, 08:55
Фото: 1MI
Животное, застрявшее в колодце, заметили жители села, сообщает телеканал UTV.

В Башкирии гулявшая по сельским окрестностям корова провалилась в колодец. Это заметили местные жители. Они же и пришли ей на помощь. По информации из соцсетей, её удалось вытащить при помощи трактора.

На кадрах видео черно-белая корова боязливо озирается по сторонам. На ухе у нее была бирка, благодаря которой удалось узнать, кому она принадлежит. Вскоре корову обмотали тросом и вытащили из ловушки.

Видео: UTV

Напомним, ранее пользователи соцсетей обсуждали необычное видео из Национального парка «Башкирия». На его кадрах медведь делал себе массаж, чесавшись об ствол дерева.

Читайте также:
Распитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедиейАвтомобиль опрокинулся на автодороге в Башкирии: есть пострадавшиеШаровую молнию заметили над лесом в Башкирии
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Социальные сети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сельское хозяйство#Медведь#Спасение#Инциденты#Корова#Колодец#Трактор#Национальный парк
Подпишитесь
Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда
Сегодня, 05:02
Как в Краснодарском крае: ученые рассказали, как изменится погода в Уфе через 60 лет
Сегодня, 05:03
Где больше всего наркоманов в Башкирии рассказали в Роспотребнадзоре
Сегодня, 05:05
До конца десятилетия: когда в Уфе откроют многострадальный цирк
Сегодня, 04:22
Главные места для тихой охоты в Башкирии: где искать грибы
Вчера, 17:25
Шелдон Ремпал: новый легионер ХК «Салавата Юлаева»
Вчера, 17:18