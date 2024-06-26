Опасного хищника застали за необычным занятием в Башкирии

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Необычная активность лесного обитателя попала на видео фотоловушки в Национальном парке «Башкирия». Медведь там решил почесаться об дерево.
Отмечается, что косолапый решил сделать себе «массаж», почесавшись пузом и спинкой об дерево. Для этого он специально выбрал небольшое дерево с тонким стволом. К этому медведи часто прибегают для того, чтобы избавиться от кровососущих насекомых.
Таким образом медведи не только избавляются от дискомфортных ощущений, но еще метят территорию. В процессе они оставляют на дереве клочки своей шерсти и свой запах, сообщили в ведомстве.
Отметим, что в этом году медведи в Башкирии весьма активны и часто выходят к людям, а иногда даже пускаются за ними в погоню.