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Published Сегодня, 05:43

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Updated Сегодня, 05:46

Опасного хищника застали за необычным занятием в Башкирии

Опасного хищника застали за необычным занятием в Башкирии

26 июня 2024, 05:43
Фото: 1MI
Медведя засняли фотоловушки в Национальном парке «Башкирия», сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии РБ.

Необычная активность лесного обитателя попала на видео фотоловушки в Национальном парке «Башкирия». Медведь там решил почесаться об дерево.

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Отмечается, что косолапый решил сделать себе «массаж», почесавшись пузом и спинкой об дерево. Для этого он специально выбрал небольшое дерево с тонким стволом. К этому медведи часто прибегают для того, чтобы избавиться от кровососущих насекомых.

Таким образом медведи не только избавляются от дискомфортных ощущений, но еще метят территорию. В процессе они оставляют на дереве клочки своей шерсти и свой запах, сообщили в ведомстве.

Видео: Министерство природопользования и экологии РБ

Отметим, что в этом году медведи в Башкирии весьма активны и часто выходят к людям, а иногда даже пускаются за ними в погоню.

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