Опасного хищника застали за необычным занятием в Башкирии

Отмечается, что косолапый решил сделать себе «массаж», почесавшись пузом и спинкой об дерево. Для этого он специально выбрал небольшое дерево с тонким стволом. К этому медведи часто прибегают для того, чтобы избавиться от кровососущих насекомых.