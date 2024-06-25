Шаровую молнию заметили над лесом в Башкирии

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Шаровую молнию заметили в Башкирии. Как утверждает автор видео, молния находилась в лесополосе в Баймакском районе. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как некий шарообразный подсвеченный белым светом объект левитирует над деревьями.
Отметим, что видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Некоторые из них усомнились, что запечатленный на видео свет в самом деле является молнией.
— Шаровая молнияи на месте не стоите, оно двигается. По-любому свет от лампочки, — пишет пользователь Иль.
— Не шаровая молния, а трансформатор загорелся. Ну вы и придумываете, — поделилась своей версией Зуйлаха.
— Что там в Башкирии аномалии какие то происходят. Осталось НЛО чтобы прилетел к нам. Полный фарш будет, — удивляется происходящему Вильдан.
— Шаромонтаж, — иронизирует Файнуза.
Напомним, несколько лет назад от удара шаровой молнии в Башкирии скончалась лошадь с наездником. Их обожженные сверхмощным мощным зарядом тока тела нашли жители близлежащей деревни.