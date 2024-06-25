mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Шаровую молнию заметили над лесом в Башкирии

Шаровую молнию заметили над лесом в Башкирии

25 июня 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Редкое природное явление произошло в Баймакском районе, сообщается в соцсетях.

Шаровую молнию заметили в Башкирии. Как утверждает автор видео, молния находилась в лесополосе в Баймакском районе. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как некий шарообразный подсвеченный белым светом объект левитирует над деревьями.

Видео: Сибай | Подслушано в Зауралье/VK.com

Отметим, что видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Некоторые из них усомнились, что запечатленный на видео свет в самом деле является молнией.

— Шаровая молнияи на месте не стоите, оно двигается. По-любому свет от лампочки, — пишет пользователь Иль.
— Не шаровая молния, а трансформатор загорелся. Ну вы и придумываете, — поделилась своей версией Зуйлаха.
— Что там в Башкирии аномалии какие то происходят. Осталось НЛО чтобы прилетел к нам. Полный фарш будет, — удивляется происходящему Вильдан.

— Шаромонтаж, — иронизирует Файнуза.

Напомним, несколько лет назад от удара шаровой молнии в Башкирии скончалась лошадь с наездником. Их обожженные сверхмощным мощным зарядом тока тела нашли жители близлежащей деревни.

Читайте также:
В Башкирии медведь стал участником мотогонокШокирующее видео с подростками из Башкирии привлекло внимание главы СК РоссииВ Башкирии задержали дебошира, устроившего драку с пенсионерами
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Баймакский район#Инциденты#НЛО#Шаровая молния
Подпишитесь
Как поступить на «бюджет» в Уфе: проходные баллы в вузах и стоимость обучения
Сегодня, 07:27
Блогер-инвалид взошёл на руках на гору Башкирии
Сегодня, 01:02
Топ — 5 самых дорогих автомобилей выставленных на продажу в Башкирии
Сегодня, 04:34
Шаурма обошлась в ₽800 000 владельцам кафе в Башкирии
Сегодня, 07:52
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
Сегодня, 06:47
Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО
Сегодня, 06:41