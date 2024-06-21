Красотки Уфы тратят на себя от ₽5 200 в месяц

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сервис обработал данные опроса, который на онлайн-платформе проходили пользователи площадки онлайн-объявлений. Потребители услуг сферы красоты в Уфе ответили, что регулярно посещают бьюти-мастеров. Это делают 22% респондентов. Летом спрос на услуги в сфере красоты вырастает до 45% опрошенных. Клиенты готовы тратить на красоту в среднем ₽5274 в месяц.
Самая популярная услуга в сфере красоты в Уфе — это ногтевой сервис. Маникюр и педикюр себе делают 67% опрошенных уфимцев. Причем, летом эта услуга особо пользуется спросом у уфимцев в возрасте от 55 до 64 лет. Уходом за ногтями на руках и ногах в этот период пользуются около 70% этой возрастной категории. Реже всего у мастера маникюра и педикюра можно увидеть молодежь. Только 45% опрошенных уфимцев в возрасте от 18 до 24 лет посещают маникюрные кабинеты летом.
Летом в Уфе растет спрос на парикмахеров. Их посещают 55% респондентов опроса. Летом спрос на парикмахеров увеличивается на 7%. Причем, популярность ухода за волосами в самые теплые месяцы года возрастает у старшей возрастной группы.
Топ-3 популярных летних бьюти-услуг замыкают массаж и уход за кожей. Для большинства уфимцев (79%) важно, чтобы бьюти-мастера работали на экологически чистой косметике