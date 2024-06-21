Красотки Уфы тратят на себя от ₽5 200 в месяц

Самая популярная услуга в сфере красоты в Уфе — это ногтевой сервис. Маникюр и педикюр себе делают 67% опрошенных уфимцев. Причем, летом эта услуга особо пользуется спросом у уфимцев в возрасте от 55 до 64 лет. Уходом за ногтями на руках и ногах в этот период пользуются около 70% этой возрастной категории. Реже всего у мастера маникюра и педикюра можно увидеть молодежь. Только 45% опрошенных уфимцев в возрасте от 18 до 24 лет посещают маникюрные кабинеты летом.