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Красотки Уфы тратят на себя от ₽5 200 в месяц

Красотки Уфы тратят на себя от ₽5 200 в месяц

21 июня 2024, 07:29
Фото: freepik.com
Онлайн-сервис бьюти-услуг провел исследование затрат на уход за собой летом в Башкирии, сообщает «Авито».

Сервис обработал данные опроса, который на онлайн-платформе проходили пользователи площадки онлайн-объявлений. Потребители услуг сферы красоты в Уфе ответили, что регулярно посещают бьюти-мастеров. Это делают 22% респондентов. Летом спрос на услуги в сфере красоты вырастает до 45% опрошенных. Клиенты готовы тратить на красоту в среднем ₽5274 в месяц.

Самая популярная услуга в сфере красоты в Уфе — это ногтевой сервис. Маникюр и педикюр себе делают 67% опрошенных уфимцев. Причем, летом эта услуга особо пользуется спросом у уфимцев в возрасте от 55 до 64 лет. Уходом за ногтями на руках и ногах в этот период пользуются около 70% этой возрастной категории. Реже всего у мастера маникюра и педикюра можно увидеть молодежь. Только 45% опрошенных уфимцев в возрасте от 18 до 24 лет посещают маникюрные кабинеты летом.

Летом в Уфе растет спрос на парикмахеров. Их посещают 55% респондентов опроса. Летом спрос на парикмахеров увеличивается на 7%. Причем, популярность ухода за волосами в самые теплые месяцы года возрастает у старшей возрастной группы.

Топ-3 популярных летних бьюти-услуг замыкают массаж и уход за кожей. Для большинства уфимцев (79%) важно, чтобы бьюти-мастера работали на экологически чистой косметике

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Красота#Бьюти-услуги
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