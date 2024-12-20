Специалисты

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Декабрь
Футболист потерял палец в Башкирии
20 декабря, 10:50
«Звоночки» алкоголизма назвала врач из Уфы
13 декабря, 13:30
Ноябрь
Дороги в Башкирии встали
3 ноября, 05:50
Октябрь
Жуткие пневмонии подбираются к Башкирии
31 октября, 05:52
Уфимцы завалили чиновников жалобами на отопление
4 октября, 14:51
Сентябрь
Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом
25 сентября, 17:09
Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию
18 сентября, 06:25
Хабиров рассказал об элите Башкирии
2 сентября, 10:36
Август
Видео. В Уфе трамвай поехал не по рельсам
29 августа, 09:22
В Уфе скорая помощь попала в ДТП
28 августа, 06:54
Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню
23 августа, 10:10
Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа
16 августа, 10:26
Потоп в Уфе — последние новости
15 августа, 16:06
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа, 04:28
Уфимцы остались без горячей воды из-за дождей
12 августа, 05:22
Потоп в Башкирии — последние новости
Дождевой паводок в Башкортостане остаётся под пристальным вниманием специалистов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
8 августа, 07:08
Июль
Источник жутких звуков в Уфе найден
31 июля, 11:50
Торговые точки сносят в Уфе
В администрации Демского района объяснили снос зданий по улице Ухтомского.
29 июля, 10:40
«Башмедь» прокомментировала ситуацию с подтоплением карьера в Башкирии
В компании рассказали о причинах эвакуации сотрудников из карьера и рудника.
25 июля, 16:17
Июнь
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
25 июня, 06:47

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