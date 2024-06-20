Баранина под Курбан-байрам подорожала в Башкирии

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Республике Башкортостан в мае 2024 года к апрелю 2024 года составил 100,65%, то есть рост составил 0,65%. В сравнении с декабрем 2023 года индекс составил 102,83%, что говорит об увеличении стоимости товаров и услуг с начла года на 2,83%. Индекс в целом по России месячный индекс и индекс с начала года составили 100,74% и 103,22%, соответственно. Эти данные в своем ежемесячном отчете приводит региональное отделение федеральной службы государственной статистики.