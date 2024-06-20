Баранина под Курбан-байрам подорожала в Башкирии

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Индекс потребительских цен на товары и услуги в Республике Башкортостан в мае 2024 года к апрелю 2024 года составил 100,65%, то есть рост составил 0,65%. В сравнении с декабрем 2023 года индекс составил 102,83%, что говорит об увеличении стоимости товаров и услуг с начла года на 2,83%. Индекс в целом по России месячный индекс и индекс с начала года составили 100,74% и 103,22%, соответственно. Эти данные в своем ежемесячном отчете приводит региональное отделение федеральной службы государственной статистики.
В мае относительно апреля изменились цены:
на сахар +3,6%,
хлеб и хлебобулочные изделия +3,1%,
говядину, свинину и баранину от +0,9% до 4,2%,
рыбу мороженую разделанную от +1,1% до
+2,4%,
молоко пастеризованное +1,1%,
масло сливочное +1,0%
шоколад +4,1%,
кофе растворимый +2,6%,
чай зеленый +3,5%
картофель +26,6%,
свёклу столовую, лук репчатый, морковь от +18,2% до 24,6%,
яблоки +5,7%,
лимоны +13,7%.
Снизились цены:
на яйца куриные (-8,9%),
крупу гречневую (-1,2%),
макаронные изделия (-2,4%),
курицу (-0,9%),
свежие огурцы (-33,7%)
помидоры (-20,7%),
апельсины (-7,3%),
бананы (-2,1%).