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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Баранина под Курбан-байрам подорожала в Башкирии

Баранина под Курбан-байрам подорожала в Башкирии

20 июня 2024, 10:36
Фото: freepik.com
Аналитики провели исследование цен апреля и мая на основные продукты в регионе, сообщает Башстат.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Республике Башкортостан в мае 2024 года к апрелю 2024 года составил 100,65%, то есть рост составил 0,65%. В сравнении с декабрем 2023 года индекс составил 102,83%, что говорит об увеличении стоимости товаров и услуг с начла года на 2,83%. Индекс в целом по России месячный индекс и индекс с начала года составили 100,74% и 103,22%, соответственно. Эти данные в своем ежемесячном отчете приводит региональное отделение федеральной службы государственной статистики.

В мае относительно апреля изменились цены:

на сахар +3,6%,

хлеб и хлебобулочные изделия +3,1%,

говядину, свинину и баранину от +0,9% до 4,2%,

рыбу мороженую разделанную от +1,1% до
+2,4%,

молоко пастеризованное +1,1%,

масло сливочное +1,0%

шоколад +4,1%,

кофе растворимый +2,6%,

чай зеленый +3,5%

картофель +26,6%,

свёклу столовую, лук репчатый, морковь от +18,2% до 24,6%,

яблоки +5,7%,

лимоны +13,7%.

 

Снизились цены:

на яйца куриные (-8,9%),

крупу гречневую (-1,2%),

макаронные изделия (-2,4%),

курицу (-0,9%),

свежие огурцы (-33,7%)

помидоры (-20,7%),

апельсины (-7,3%),

бананы (-2,1%).

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Индекс потребительских цен
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