Мужчина утонул на глазах друзей в Башкирии

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
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Updated Сегодня, 18:46
Водолазы достали тело 53-летнего утонувшего мужчины из реки Касмарка в Зианчуринском районе в Башкирии. Труп водолазы города Кумертау подняли из воды в понедельник, 24 июня. Тело жертвы пьяного купания искали почти сутки.
По данным Госкомитета РБ по ЧС, в воскресенье, 23 июня, на реке Касмарка собралась компания друзей. Приятели отдыхали, выпивая спиртное. Несмотря на то, что 23 июня в Башкирии было относительно прохладно, 53-летний участник пикника на берегу решил освежиться в реке. Он зашёл в воду, и друзья потеряли его из виду.
Очевидцы сообщили о несчастном случае в экстренные службы. Поиски завершились обнаружением трупа пьяного купальщика.