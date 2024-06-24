Мужчина утонул на глазах друзей в Башкирии

По данным Госкомитета РБ по ЧС, в воскресенье, 23 июня, на реке Касмарка собралась компания друзей. Приятели отдыхали, выпивая спиртное. Несмотря на то, что 23 июня в Башкирии было относительно прохладно, 53-летний участник пикника на берегу решил освежиться в реке. Он зашёл в воду, и друзья потеряли его из виду.