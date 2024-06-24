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Мужчина утонул на глазах друзей в Башкирии

Мужчина утонул на глазах друзей в Башкирии

24 июня 2024, 18:44
Фото: 1MI
Тело жертвы пьяного купания пришлось почти сутки искать в воде спасателям из Кумертау, сообщает Государственный комитет по ЧС Республики Башкортостан.

Водолазы достали тело 53-летнего утонувшего мужчины из реки Касмарка в Зианчуринском районе в Башкирии. Труп водолазы города Кумертау подняли из воды в понедельник, 24 июня. Тело жертвы пьяного купания искали почти сутки.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, в воскресенье, 23 июня, на реке Касмарка собралась компания друзей. Приятели отдыхали, выпивая спиртное. Несмотря на то, что 23 июня в Башкирии было относительно прохладно, 53-летний участник пикника на берегу решил освежиться в реке. Он зашёл в воду, и друзья потеряли его из виду.

Очевидцы сообщили о несчастном случае в экстренные службы. Поиски завершились обнаружением трупа пьяного купальщика.

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