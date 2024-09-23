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Водолазы

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Сентябрь
Срочно. Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии
23 сентября, 08:32
В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнком
8 сентября, 18:10
Август
Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа
16 августа, 10:26
Видео. В Башкирии мужчину затянуло в открытый затвор гидроузла
16 августа, 07:41
Июль
Египтянина спасли на отдыхе в Уфе
А вот двое соотечественников не пережили летних удовольствий, сообщают экстренные службы Уфы и Башкирии.
18 июля, 07:01
Июнь
Мужчина утонул на глазах друзей в Башкирии
24 июня, 18:44
Водолазы нашли труп в Уфе
Сотрудники спасательной службы завершили экстренные поиски купавшегося в неположенном месте в «Инорсе» подростка, сообщает городское управление гражданской защиты.
20 июня, 16:27
Три человека едва не погибли в Башкирии за час
14 июня, 18:41
Четыре человека погибли в Башкирии в День России
По каждому случаю ведутся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
13 июня, 13:22

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