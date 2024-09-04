Зианчуринский район

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Видео. Медведь-хулиган буянит в Башкирии
4 сентября, 07:58
Август
Видео. Косолапого романтика засняли в Башкирии
30 августа, 12:13
Директор школы оказался крайним в ДТП
19 августа, 09:30
Июль
Танцы в Башкирии взорвали соцсети
24 июля, 14:37
Место жуткой гибели рыбака от молнии показали в Башкирии
Мужчина во время бушующего ливня с грозой решил спрятаться под высоким деревом, сообщили Mkset в Следственном комитете.
11 июля, 09:22
Рыбака убило молнией в Башкирии
11 июля, 06:49
Июнь
Мужчина утонул на глазах друзей в Башкирии
24 июня, 18:44

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