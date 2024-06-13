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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Четыре человека погибли в Башкирии в День России

Четыре человека погибли в Башкирии в День России

13 июня 2024, 13:22
По каждому случаю ведутся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Всего за несколько дней с момента прихода теплой летней погоды в Башкирии утонули шесть человек. Отмечается, что зарегстрированные случаи утопления произошли на необорудованных для купания водоемах.

Ранее Mkset рассказывал о случае в Стерлитамакском районе. Молодой человек 1999 года рождения погиб после выполнения трюка на воде. Его тело извлекли из воды спасатели.

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Сразу четыре трагических инцидента на воде произошло в среду, 12 июня. Во время рыбалки в деревне Нижнелачентау в воде погиб мужчина 1964 года рождения. Его тело вытащили из воды очевидцы. Вечером того же дня в селе Утяганово Кармаскалинского района погиб мужчина 1986 года рождения. Его тело ищут водолазы.

Череда смертей на водоемах продолжилась в селе Ивановка Давлекановского района. Мужчина 1978 года рождения утонул во время купания в местном пруду. Его тело извлекли из воды спасатели МЧС России.

В Янаульском районе во время купания на Кармановском водохранилище оборвалась жизнь подростка 2007 года рождения. Его тело было найдено утром четверга, 13 июня.

Кроме того, сегодня на реке Белой в Благовещенске извлекли из воды тело 51-летнего мужчины. Предположительно мужчина распивал спиртное на необорудованном для купания месте, после чего резко нырнул в воду. В результате у него произошел спазм сердечных сосудов, от которого тот скончался.

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