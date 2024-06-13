Четыре человека погибли в Башкирии в День России

Кроме того, сегодня на реке Белой в Благовещенске извлекли из воды тело 51-летнего мужчины. Предположительно мужчина распивал спиртное на необорудованном для купания месте, после чего резко нырнул в воду. В результате у него произошел спазм сердечных сосудов, от которого тот скончался.