Четыре человека погибли в Башкирии в День России

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Всего за несколько дней с момента прихода теплой летней погоды в Башкирии утонули шесть человек. Отмечается, что зарегстрированные случаи утопления произошли на необорудованных для купания водоемах.
Ранее Mkset рассказывал о случае в Стерлитамакском районе. Молодой человек 1999 года рождения погиб после выполнения трюка на воде. Его тело извлекли из воды спасатели.
Сразу четыре трагических инцидента на воде произошло в среду, 12 июня. Во время рыбалки в деревне Нижнелачентау в воде погиб мужчина 1964 года рождения. Его тело вытащили из воды очевидцы. Вечером того же дня в селе Утяганово Кармаскалинского района погиб мужчина 1986 года рождения. Его тело ищут водолазы.
Череда смертей на водоемах продолжилась в селе Ивановка Давлекановского района. Мужчина 1978 года рождения утонул во время купания в местном пруду. Его тело извлекли из воды спасатели МЧС России.
В Янаульском районе во время купания на Кармановском водохранилище оборвалась жизнь подростка 2007 года рождения. Его тело было найдено утром четверга, 13 июня.
Кроме того, сегодня на реке Белой в Благовещенске извлекли из воды тело 51-летнего мужчины. Предположительно мужчина распивал спиртное на необорудованном для купания месте, после чего резко нырнул в воду. В результате у него произошел спазм сердечных сосудов, от которого тот скончался.