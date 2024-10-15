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Пикник

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Октябрь
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
Июль
Жена утонула на глазах у мужа в Башкирии
Семейная пара после пикника со спиртным решила искупаться в необорудованном для этого месте, сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.
10 июля, 19:15
Мужчина утонул в болоте в Уфе
9 июля, 07:10
Июнь
Мужчина утонул на глазах друзей в Башкирии
24 июня, 18:44

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