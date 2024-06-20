Водолазы нашли труп в Уфе

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Водолазы-спасатели нашли труп 14-летнего жителя Уфы, утонувшего в районе гребного канала в микрорайоне «Инорс». От момента сообщения о пропаже подростка во время купания до обнаружения трупа прошло около трех часов. Труп ребенка нашли в 300 метрах ниже по течению реки Уфы.
Сообщение о несчастном случае поступило в экстренные службы от друзей утонувшего, которые пришли купаться вместе с ним вечером в четверг, 20 июня. Дружескую компанию не остановил аншлаг с запретом о купании в этом опасном участке. Таких табличек возле места исчезновения подростка в толще воды даже две.