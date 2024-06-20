Водолазы нашли труп в Уфе

Сообщение о несчастном случае поступило в экстренные службы от друзей утонувшего, которые пришли купаться вместе с ним вечером в четверг, 20 июня. Дружескую компанию не остановил аншлаг с запретом о купании в этом опасном участке. Таких табличек возле места исчезновения подростка в толще воды даже две.