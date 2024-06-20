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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Водолазы нашли труп в Уфе

Водолазы нашли труп в Уфе

20 июня 2024, 16:27
Фото: управление гражданской защиты Уфы
Сотрудники спасательной службы завершили экстренные поиски купавшегося в неположенном месте в «Инорсе» подростка, сообщает городское управление гражданской защиты.

Водолазы-спасатели нашли труп 14-летнего жителя Уфы, утонувшего в районе гребного канала в микрорайоне «Инорс». От момента сообщения о пропаже подростка во время купания до обнаружения трупа прошло около трех часов. Труп ребенка нашли в 300 метрах ниже по течению реки Уфы.

Сообщение о несчастном случае поступило в экстренные службы от друзей утонувшего, которые пришли купаться вместе с ним вечером в четверг, 20 июня. Дружескую компанию не остановил аншлаг с запретом о купании в этом опасном участке. Таких табличек возле места исчезновения подростка в толще воды даже две.

Видео: управление гражданской защиты Уфы
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Спасатели#Утопление#Инциденты#Водолазы#Гребной канал
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