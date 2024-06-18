Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По данным ресурса, трагедия произошла в семье из Ямало-Ненецкого автономного округа. Жертвой несчастного случая стал самый младший член семьи — двухлетний малыш. Ребенок во время игры утонул в бассейне. Врачи оказались бессильны.
Указывается, что местом происшествия стал загородный дом в селе Осиповка в Благовещенском районе Башкортостана. Семья приехала туда на летние каникулы. В Осиповке вместе с детьми осталась отдыхать только мать, тогда как отец семейства отправился на вахтовые заработки в Ямал.