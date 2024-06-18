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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии

Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии

18 июня 2024, 11:41
Фото: freepik.com
Малыша приехавшей на летние каникулы семьи пытались спасти врачи, сообщают местные Telegram-каналы.
Сюжет
Дети

По данным ресурса, трагедия произошла в семье из Ямало-Ненецкого автономного округа. Жертвой несчастного случая стал самый младший член семьи — двухлетний малыш. Ребенок во время игры утонул в бассейне. Врачи оказались бессильны.

Указывается, что местом происшествия стал загородный дом в селе Осиповка в Благовещенском районе Башкортостана. Семья приехала туда на летние каникулы. В Осиповке вместе с детьми осталась отдыхать только мать, тогда как отец семейства отправился на вахтовые заработки в Ямал.

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