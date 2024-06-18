Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии

Указывается, что местом происшествия стал загородный дом в селе Осиповка в Благовещенском районе Башкортостана. Семья приехала туда на летние каникулы. В Осиповке вместе с детьми осталась отдыхать только мать, тогда как отец семейства отправился на вахтовые заработки в Ямал.