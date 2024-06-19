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Бойца СВО выставили вон уфимские врачи

Бойца СВО выставили вон уфимские врачи

19 июня 2024, 07:37
Фото: pxhere.com
Участнику спецоперации отказали в госпитализации, его историю обнародовал у себя в соцсетях депутат Курултая Республики Башкортостан Альфит Нигаматьянов.

Как утверждает парламентарий, военнослужащий — уроженец Владивостока — почувствовал недомогание «в связи с последствиями перенесённого ранения на СВО». В Уфе боец проживал на постоянной основе.

Со слов депутата, когда мужчине резко «поплохело», его увезли в Городскую клиническую больницу №21 с направлением на госпитализацию. Тем не менее, в самом медицинском учреждении госпитализировать пациента в палату отказались — вместо этого мужчине прописали некоторые препараты и отправили домой на амбулаторное лечение.

— По итогам анализа доводов и предписанных документов установлен факт нарушения прав на получение медицинской помощи, — написал Нигаматьянов.

После обращения в Центр поддержки участников СВО мужчина всё же смог добиться госпитализации.

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Ранее Mkset сообщал о том, что силовики вскрыли крупную коррупционную схему в Уфимском гарнизоне — сотрудник военной комендатуры не давал раненым бойцам комиссоваться и требовал с них деньги за беспрепятственное увольнение.

#Уфа#Башкортостан#Больница#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#СВО#Врачи#Медики
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