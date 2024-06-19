Бойца СВО выставили вон уфимские врачи

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Как утверждает парламентарий, военнослужащий — уроженец Владивостока — почувствовал недомогание «в связи с последствиями перенесённого ранения на СВО». В Уфе боец проживал на постоянной основе.
Со слов депутата, когда мужчине резко «поплохело», его увезли в Городскую клиническую больницу №21 с направлением на госпитализацию. Тем не менее, в самом медицинском учреждении госпитализировать пациента в палату отказались — вместо этого мужчине прописали некоторые препараты и отправили домой на амбулаторное лечение.
— По итогам анализа доводов и предписанных документов установлен факт нарушения прав на получение медицинской помощи, — написал Нигаматьянов.
После обращения в Центр поддержки участников СВО мужчина всё же смог добиться госпитализации.
Ранее Mkset сообщал о том, что силовики вскрыли крупную коррупционную схему в Уфимском гарнизоне — сотрудник военной комендатуры не давал раненым бойцам комиссоваться и требовал с них деньги за беспрепятственное увольнение.