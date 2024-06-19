Бойца СВО выставили вон уфимские врачи

Со слов депутата, когда мужчине резко «поплохело», его увезли в Городскую клиническую больницу №21 с направлением на госпитализацию. Тем не менее, в самом медицинском учреждении госпитализировать пациента в палату отказались — вместо этого мужчине прописали некоторые препараты и отправили домой на амбулаторное лечение.