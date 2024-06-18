Контрафактное медоборудование на ₽14 млн закупили в Башкирии

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:06
Прокурорская проверка повлекла за собой возбуждение нового уголовного дела по факту поставки некачественного оборудования в региональные медучреждения.
По информации надзорного ведомства, в 2020 и 2023 годах было закуплено девять различных медицинских аппаратов. Закупку проводило уже привлекавшее внимание прокуратуры ГКУ Управление материально-технического обеспечения Минздрава региона.
Как заявили эксперты, определить качественные характеристики оборудования не представляется возможным. В частности, аппараты не регистрировались на территории РФ, а его параметры отличны от того, что было заявлено производителем и указано в документации. Таким образом, сумма ущерба региональному бюджету превысила ₽14 млн. Аппараты изъяли и вывели из пользования.