Контрафактное медоборудование на ₽14 млн закупили в Башкирии

Как заявили эксперты, определить качественные характеристики оборудования не представляется возможным. В частности, аппараты не регистрировались на территории РФ, а его параметры отличны от того, что было заявлено производителем и указано в документации. Таким образом, сумма ущерба региональному бюджету превысила ₽14 млн. Аппараты изъяли и вывели из пользования.