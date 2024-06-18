mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Контрафактное медоборудование на ₽14 млн закупили в Башкирии

Контрафактное медоборудование на ₽14 млн закупили в Башкирии

18 июня 2024, 05:58
Фото: 1MI
С нарушениями было закуплено девять медицинских аппаратов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокурорская проверка повлекла за собой возбуждение нового уголовного дела по факту поставки некачественного оборудования в региональные медучреждения.

По информации надзорного ведомства, в 2020 и 2023 годах было закуплено девять различных медицинских аппаратов. Закупку проводило уже привлекавшее внимание прокуратуры ГКУ Управление материально-технического обеспечения Минздрава региона.

Как заявили эксперты, определить качественные характеристики оборудования не представляется возможным. В частности, аппараты не регистрировались на территории РФ, а его параметры отличны от того, что было заявлено производителем и указано в документации. Таким образом, сумма ущерба региональному бюджету превысила ₽14 млн. Аппараты изъяли и вывели из пользования.

Читайте также:
Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в УфеСтала известна предварительная причина гибели строителей в УфеМэру внесли представление за обвал дома на машины в Башкирии
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Прокурорская проверка#Ущерб#Закупка#Медучреждения#Эксперты#Инциденты#Надзорное ведомство
Подпишитесь
Репетиция апокалипсиса прошла в Башкирии
Сегодня, 05:01
Молния уничтожила отару овец в Башкирии
Сегодня, 05:30
Аномальная жара вынудила уфимцев спать на улице
Сегодня, 03:44
Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе
Сегодня, 05:01
Ураган сорвал крыши в Башкирии
Вчера, 17:31
Два ДТП унесли три жизни в Башкирии
Вчера, 18:23