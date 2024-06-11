Мэру внесли представление за обвал дома на машины в Башкирии

— Орган местного самоуправления при отсутствии сведений о владельце сооружения не организовал оформление прав на бесхозяйное имущество, не проводил необходимые мероприятия по его обследованию, оценке технического состояния и ремонту, — рассказывают об итогах проверки в прокуратуре РБ.