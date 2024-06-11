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Мэру внесли представление за обвал дома на машины в Башкирии

Мэру внесли представление за обвал дома на машины в Башкирии

11 июня 2024, 07:38
Фото: 1MI
Региональная прокуратура провела проверку по факту обрушения стены жилого дома в деревне Михайловка во время штормового ветра.

Прокуратура Уфимского района провела проверку по факту обрушения подпорной стены вблизи жилого дома № 4 по улице Промышленной села Михайловка, сообщает пресс-служба ведомства. В результате произошло обрушение конструкции, имуществу граждан причинен вред.

— Орган местного самоуправления при отсутствии сведений о владельце сооружения не организовал оформление прав на бесхозяйное имущество, не проводил необходимые мероприятия по его обследованию, оценке технического состояния и ремонту, — рассказывают об итогах проверки в прокуратуре РБ.

По итогам проверки прокуратура района внесла в адрес главы муниципалитета представление. Устранение нарушений и ликвидация последствий происшествия находится на контроле надзорного ведомства.

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