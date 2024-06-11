Мэру внесли представление за обвал дома на машины в Башкирии

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Прокуратура Уфимского района провела проверку по факту обрушения подпорной стены вблизи жилого дома № 4 по улице Промышленной села Михайловка, сообщает пресс-служба ведомства. В результате произошло обрушение конструкции, имуществу граждан причинен вред.
— Орган местного самоуправления при отсутствии сведений о владельце сооружения не организовал оформление прав на бесхозяйное имущество, не проводил необходимые мероприятия по его обследованию, оценке технического состояния и ремонту, — рассказывают об итогах проверки в прокуратуре РБ.
По итогам проверки прокуратура района внесла в адрес главы муниципалитета представление. Устранение нарушений и ликвидация последствий происшествия находится на контроле надзорного ведомства.