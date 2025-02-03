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Прокурорская проверка

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2025
В уфимском магазине тяжелый шкаф упал на маленькую девочку
3 февраля, 06:33
2024
Детские лагеря Уфы — разруха и грязь
5 сентября 2024, 07:23
В Уфе нашли беззаконие
22 июля 2024, 09:24
Эра водогрея закончилась в Уфе
28 июня 2024, 03:42
Контрафактное медоборудование на ₽14 млн закупили в Башкирии
18 июня 2024, 05:58
2023
Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Башкирии
Речь идет о Салавате, где сегодня, 12 сентября, загорелись мазутные ямы.
12 сентября 2023, 10:44

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