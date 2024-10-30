Надзорное ведомство

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Октябрь
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Сентябрь
Упавший мальчик аукнулся чиновникам
25 сентября, 07:05
В Башкирии нашли ₽975 млн на ремонт моста
2 сентября, 06:50
Июль
Дети-байкеры погибли в Башкирии
Двое подростков скончались в результате ДТП, их пассажиры — под наблюдением медиков, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
31 июля, 07:16
Жильцов аварийных домов расселяют в Уфе
23 июля, 14:19
Июнь
Контрафактное медоборудование на ₽14 млн закупили в Башкирии
18 июня, 05:58
Стала известна предварительная причина гибели строителей в Уфе
11 июня, 14:16
Май
Девочка на велосипеде погибла в Башкирии
30 мая, 17:33

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