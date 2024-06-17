Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в Уфе

По предварительным данным, нетрезвый 28-летний мужчина находился в своем автомобиле, когда заметил автомобиль Госавтоинспекции. После этого он попытался скрыться. Для этого он выполнил разворот и стал двигаться по полосе для общественного транспорта. Сотрудники ГАИ не могли проигнорировать такое поведение. Началась погоня.