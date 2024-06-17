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Updated Сегодня, 11:05

Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в Уфе

Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в Уфе

17 июня 2024, 10:24
Фото: 1MI
Подробности резонансного ДТП в центре Уфы сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, нетрезвый 28-летний мужчина находился в своем автомобиле, когда заметил автомобиль Госавтоинспекции. После этого он попытался скрыться. Для этого он выполнил разворот и стал двигаться по полосе для общественного транспорта. Сотрудники ГАИ не могли проигнорировать такое поведение. Началась погоня.

Автомобилист продолжал прибавлять скорость, однако в какой-то момент потерял контроль. Не справившись с управлением, он заехал на аллею современной скульптуры перед одним из корпусов БГМУ. Он наехал на металлическую ограду, после чего разбил одну из скульптур и врезался в дерево.

Видео: Госавтоинспекция Уфы.

Отмечается, что от опасной езды пострадал не только арт-объект, но и сам водитель. Ему потребовалась помощь медиков.

По информации ГАИ республики, в ходе освидетельствования было выявлено, что водитель пьян. Алкотестер показал 1,063 мг/л паров этанола в выдыхаемом им воздухе.

В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. За это ему может грозить штраф на сумму до 30 тысяч руб. и лишение водительских прав на срок до двух лет.

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