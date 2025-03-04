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2025
«Башкирская содовая компания» потратила ₽1 млрд за пять минут
4 марта, 05:41
Башкирские медики попали под статью
15 января, 05:31
2024
БГПУ нарвался на проблемы с законом из-за снега
9 ноября 2024, 07:36
Ядовитую «незамерзайку» продавали в Уфе
19 июля 2024, 11:33
Мохнатые лапы не сыграли на руку ветеринару в Башкирии
5 июля 2024, 13:17
Контрафактное медоборудование на ₽14 млн закупили в Башкирии
18 июня 2024, 05:58
2023
На закупку дорожных камер в Башкирии будет выделено 30 млн рублей
В республике планируется установить 15 дорожных камер двух типа.
22 сентября 2023, 13:06

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