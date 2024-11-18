Медучреждения

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Хабиров поручил ускорить подготовку к Новому году
18 ноября, 18:59
Поликлиники Башкирии поменяют график
8 октября, 13:54
Более 3000 детей оказались в опасности в Башкирии
30 сентября, 19:56
Смерть матери дочь оценила в ₽5 млн
5 августа, 07:18
Контрафактное медоборудование на ₽14 млн закупили в Башкирии
18 июня, 05:58
В детской больнице Уфы выявлены случаи инфекции, от которой нет лекарства
13 февраля, 09:43
2023
В Башкирии девушка едва не погибла от проглоченной булавки
Подробности операции раскрыл глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
15 ноября 2023, 08:22
В мэрии Уфы рассказали, насколько город готов к отопительному сезону
Как сообщило руководство управления гражданской зашиты Уфы на еженедельном оперативном совещании, город практически к запуску отопительной системы.
30 сентября 2023, 06:17

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