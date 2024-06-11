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Чиновники в Башкирии потратили впустую ₽2 млрд

Активисты Башкирии 4 года добивались проверки в комитете, впустую потратившем ₽2 млрд

11 июня 2024, 04:00
Фото: FreePik

Чиновники в Башкирии потратили впустую ₽2 млрд

Крупный скандал в сфере ЖКХ разгорелся в Башкирии. Антимонопольщики выявили больше ₽2 млрд ничем не обоснованных затрат после проверки в комитете по тарифам. Помимо этого, чиновникам предстоит объяснить, куда потратили еще ₽35 млрд. Mkset поговорил побеседовал с активистами «СтопБашРТС».

Как отметил координатор движения Альберт Рахматуллин в разговоре с редакцией, антимонопольной службе «потребовалось четыре года», чтобы услышать общественников: на многие указанные ФАС проблемы пытались обратить внимание на протяжении нескольких лет.

— Полагаем, произошло это только после нашей критики бездействия и несправедливого наезда на Госжилстройнадзор. Очень жаль, что госорганы начинают шевелиться только общественного пинка, — резюмировал Рахматуллин.

Напомним, в предписаниях ФАС к госкомитету говорится, в частности, о повторных учётах одних и тех же расходов, прописывании лишних трат и подмену расходов на инвестиции под видом затрат на капремонт.

Чиновники Башкирии пустили не туда ₽2 млрд
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— Мы неоднократно были на приёме у председателя Госкомитета по тарифам, — напомнил активист. — Среди вопросов было, например, то, почему так называемые «инвестиции» заложены в тариф, а оплачивает их потребитель. Где при этом отчеты о расходах и куда уходят деньги? Почему Госкомитет по тарифам уверяет нас потребителей в том, что в тариф заложены только расходы ресурсоснабжающих организаций на подачу коммунальных ресурсов, но в тоже время мы выявили, что ООО «БашРТС» большие суммы тратит на корпоративы, на обслуживание такси, причем, в Москве, на подарки и развлечения. Почему все это должны мы оплачивать?
Альберт РахматуллинАльберт Рахматуллин
Альберт Рахматуллин
Фото: Альберт Рахматуллин/Vk

Кроме того, Рахматуллин указал на то, что активисты неоднократно задавали вопрос о целесообразности ежегодного повышения тарифов при высокой прибыли компании.

— Откуда у ООО «БашРТС» ежегодная чистая прибыль в 500-800 млн рублей, но в тоже время износ сетей с каждым годом только увеличивается? Получается, что поднимая ежегодно тарифы за коммунальные услуги, правительство Башкирии лишь помогает ресурсникам получать больше прибыли? При этом сдирая с нас потребителей по три шкуры? — вопрошает общественник.
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