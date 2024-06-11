Активисты Башкирии 4 года добивались проверки в комитете, впустую потратившем ₽2 млрд

Чиновники в Башкирии потратили впустую ₽2 млрд

Крупный скандал в сфере ЖКХ разгорелся в Башкирии. Антимонопольщики выявили больше ₽2 млрд ничем не обоснованных затрат после проверки в комитете по тарифам. Помимо этого, чиновникам предстоит объяснить, куда потратили еще ₽35 млрд. Mkset поговорил побеседовал с активистами «СтопБашРТС».