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Электричество

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Ноябрь
Забыли отключить? Эти бытовые приборы могут стать причиной пожара, пока вас нет дома!
22 ноября, 12:48
Сегодня в Уфе: коммунальный ад, дорогой Новый год и индекс борща
12 ноября, 19:00
Зима атакует: как избавиться от неприятных ударов током в доме и на улице?
12 ноября, 12:22
Октябрь
Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%
17 октября, 10:15
Уфа погрузилась во тьму
4 октября, 18:11
Выключите это немедленно! Какие приборы опасно оставлять включенными и почему
2 октября, 08:57
Сентябрь
Конец света: где в Башкирии не будет электричества
13 сентября, 08:49
Конец света наступит в части Уфы
4 сентября, 04:28
Август
Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации
30 августа, 11:53
Видео. Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке
30 августа, 10:49
В Башкирии отменили платежи ЖКХ
20 августа, 04:53
Конец света ждёт Уфу
14 августа, 14:29
Тарифы в Башкирии пересмотрят
6 августа, 10:35
Июль
Две коммунальные катастрофы за день стряслись в Уфе
24 июля, 11:31
Город в Башкирии остался без электричества
Аварийное отключение энергоснабжения произошло в ночь на воскресенье, 14 июля, сообщает мэрия Стерлитамака.
14 июля, 03:44
Молния оставила уфимцев без электричества
9 июля, 10:19
Сразу два пожара на электрообъектах ликвидировали пожарные в Башкирии
6 июля, 04:51
Июнь
В Уфе важную улицу перекроют до конца лета
Улица Менделеева в столице Башкирии будет частично перекрыта почти на два месяца, сообщили в мэрии города.
21 июня, 06:17
В Башкирии молния ударила по Кармановской ГРЭС
Вчера, 16 июня, на Кармановскую ГРЭС обрушился мощный грозовой фронт, сопровождавшийся четырехкратным попаданием молнии по открытому распределительному устройству.
17 июня, 15:07
В двух городах Башкирии наступил конец света
Удар молнии в Кармановскую ГЭС 16 июня лишил света два города в Башкирии — электричество перестали подавать на территориях Нефтекамска и Агидели, а также в Краснокамском районе региона.
17 июня, 09:50

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