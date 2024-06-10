Чиновники Башкирии пустили не туда ₽2 млрд

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как сообщает ФАС Башкирии, среди нарушений: двойной учёт расходов, учёт необязательных трат, подмена расходов на инвестиции под видом затрат на капремонт, отсутствие анализа расходов за прошлый период и расчёт корректировок выручки по неустановленной формуле.
Чиновникам выписали сразу девять документов с требованиями по работе над нарушениями. Помимо этого, проверить на обоснованность предстоит также траты на ещё ₽35 млрд.
Ранее Mkset сообщал о проверке ФАС в Госжилстройнадзоре. Надзорное ведомство назвало незаконными ряд действий комитета.