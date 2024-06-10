Чиновники Башкирии пустили не туда ₽2 млрд

ФАС уличила чиновников Башкирии в растрате 2 миллиардов рублей

Ряд неудовлетворительных выводов сделали антимонопольщики после проверки в Госкомитете Башкирии по тарифам. Служба выявила более ₽2 млрд необоснованных затрат в коммунальной сфере, которые властям теперь нужно будет убирать из тарифов.