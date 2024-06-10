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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 11:49

ФАС уличила чиновников Башкирии в растрате 2 миллиардов рублей

Чиновники Башкирии пустили не туда ₽2 млрд

10 июня 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney

ФАС уличила чиновников Башкирии в растрате 2 миллиардов рублей

Ряд неудовлетворительных выводов сделали антимонопольщики после проверки в Госкомитете Башкирии по тарифам. Служба выявила более ₽2 млрд необоснованных затрат в коммунальной сфере, которые властям теперь нужно будет убирать из тарифов.

Как сообщает ФАС Башкирии, среди нарушений: двойной учёт расходов, учёт необязательных трат, подмена расходов на инвестиции под видом затрат на капремонт, отсутствие анализа расходов за прошлый период и расчёт корректировок выручки по неустановленной формуле.

Чиновникам выписали сразу девять документов с требованиями по работе над нарушениями. Помимо этого, проверить на обоснованность предстоит также траты на ещё ₽35 млрд.

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Ранее Mkset сообщал о проверке ФАС в Госжилстройнадзоре. Надзорное ведомство назвало незаконными ряд действий комитета.

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