Уфа в опасности — синоптики

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Сильный ветер и не менее неприятные заморозки ожидают жителей Уфы с вечера понедельника, 27 мая, по вечер вторника, 28 мая, сообщает городское управление по гражданской защите населения со ссылкой на федеральное государственное бюджетное учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В Уфе 27 и 28 мая прогнозируют переменную облачность без существенных осадков с западным ветром, порывы которого, как ожидают синоптики, будут достигать скорости 18 м/с. То есть жителей столицы Республики Башкортостан ожидает практически штормовой шквалистый ветер.
При этом ночная температура воздуха и почвы будет колебаться в пределах -3°С.+7°С, а днем ожидается от +18°С до +23°С.