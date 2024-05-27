Уфа в опасности — синоптики

Сильный ветер и не менее неприятные заморозки ожидают жителей Уфы с вечера понедельника, 27 мая, по вечер вторника, 28 мая, сообщает городское управление по гражданской защите населения со ссылкой на федеральное государственное бюджетное учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».