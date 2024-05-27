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Уфа в опасности — синоптики

Уфа в опасности — синоптики

27 мая 2024, 13:36
Фото: 1MI
Городское управление по гражданской защите экстренно распространило информацию от коллег из федерального ведомства.

Сильный ветер и не менее неприятные заморозки ожидают жителей Уфы с вечера понедельника, 27 мая, по вечер вторника, 28 мая, сообщает городское управление по гражданской защите населения со ссылкой на федеральное государственное бюджетное учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Уфе 27 и 28 мая прогнозируют переменную облачность без существенных осадков с западным ветром, порывы которого, как ожидают синоптики, будут достигать скорости 18 м/с. То есть жителей столицы Республики Башкортостан ожидает практически штормовой шквалистый ветер.

При этом ночная температура воздуха и почвы будет колебаться в пределах -3°С.+7°С, а днем ожидается от +18°С до +23°С.

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#Юлия Литвиненко#Город#Уфа#Башкортостан#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Заморозки#Синоптики
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