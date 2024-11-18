Прогноз погоды

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Ноябрь
Какой будет зима в Башкирии
18 ноября, 11:09
Когда в Уфе ударят морозы
11 ноября, 15:10
В Башкирии растает снег
10 ноября, 07:06
Мощный циклон властвует в Башкирии
9 ноября, 14:58
В Уфе выпало 28 см снега
6 ноября, 18:27
Башкирию заметает снегом
6 ноября, 14:56
Октябрь
В Башкирии ждут снег и -10°С
29 октября, 11:11
Какая зима будет в Башкирии
24 октября, 08:19
Каким будет ноябрь в Башкирии
24 октября, 06:17
Золотая осень заканчивается в Башкирии
21 октября, 15:19
Синоптики огорошили Уфу и Башкирию прогнозом погоды
13 октября, 15:23
Башкирия уходит в предзимье
13 октября, 04:03
Куда поехать в Башкирии
6 октября, 15:18
Лето возвращается в Уфу
6 октября, 10:37
Зима близко: первый снег уже ждут в Башкирии
3 октября, 01:31
Названа дата включения отопления в Уфе
1 октября, 07:40
Сентябрь
Когда ждать зимний холод в Башкирии
23 сентября, 14:39
Бабье лето в Башкирии кончится сегодня
19 сентября, 07:06
Когда в Башкирии закончится бабье лето
13 сентября, 13:34
Осень в Башкирии отменяется
9 сентября, 17:17

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