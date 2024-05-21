Синоптики дали неутешительный прогноз для Башкирии

В среду, 22 мая, дневная температура воздуха будет держаться в отметках +16°…+21°С, ночью ожидается +5°…+10°С. При этом в Башкирии будет свирепствовать сильный северо-западный ветер. В отдельных районах региона, в том числе — Уфе, скорость его порывов может достигать 18 м/с.