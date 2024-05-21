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Published Сегодня, 09:29

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Синоптики дали неутешительный прогноз для Башкирии

Синоптики дали неутешительный прогноз для Башкирии

21 мая 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney
Республика продолжает переживать, пожалуй, самый удивительный май за многие годы метеорологических наблюдений.

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Башкирии в среду, 22 мая. Свои прогнозы озвучили специалисты Башгидромета.

В среду, 22 мая, дневная температура воздуха будет держаться в отметках +16°…+21°С, ночью ожидается +5°…+10°С. При этом в Башкирии будет свирепствовать сильный северо-западный ветер. В отдельных районах региона, в том числе — Уфе, скорость его порывов может достигать 18 м/с.

В Уфе, как и в Башкирии в целом, на среду прогнозируется облачность, дожди и гроза с ночными и дневными температурами +8°…+10°С и +18°…+20°С, соответственно.

Напомним, что прошлой ночью самое холодное село Башкирии обновило температурный рекорд. Столбики уличных термометров в селе Утлекаево опустились до -4°С. А ночью 15 мая в Уфе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, который составил -3,2°С (-1,5°С в 2017 году).

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Погода#Грозы#Башкортостан#Ветер#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дожди
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