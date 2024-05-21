Синоптики дали неутешительный прогноз для Башкирии

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Башкирии в среду, 22 мая. Свои прогнозы озвучили специалисты Башгидромета.
В среду, 22 мая, дневная температура воздуха будет держаться в отметках +16°…+21°С, ночью ожидается +5°…+10°С. При этом в Башкирии будет свирепствовать сильный северо-западный ветер. В отдельных районах региона, в том числе — Уфе, скорость его порывов может достигать 18 м/с.
В Уфе, как и в Башкирии в целом, на среду прогнозируется облачность, дожди и гроза с ночными и дневными температурами +8°…+10°С и +18°…+20°С, соответственно.
Напомним, что прошлой ночью самое холодное село Башкирии обновило температурный рекорд. Столбики уличных термометров в селе Утлекаево опустились до -4°С. А ночью 15 мая в Уфе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, который составил -3,2°С (-1,5°С в 2017 году).