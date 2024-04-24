Башкирские чиновники задумались о росте доходов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Власти Башкирии примут решение об увеличении сумм должностных окладов и индексации зарплат. В правительстве намерены серьезно повысить уровень среднедушевого дохода граждан. Эти пункты входят в список задач на 2024 год.
В рамках реализации данного решения планируется провести комплексную модернизацию центров занятости населения, а также трудоустраивать на башкирские предприятия ежегодно не менее 500 вахтовиков по проекту «Башкирская вахта».
Кроме того, планируется провести индексацию заработных плат сотрудников организаций реального сектора экономики и повышение должностных окладов работников госучреждений в 1,185 раза.