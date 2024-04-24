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Updated Сегодня, 09:24

Башкирские чиновники задумались о росте доходов

Башкирские чиновники задумались о росте доходов

24 апреля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Власти намерены модернизировать центры занятости и всерьез взяться за вахтовиков, следует из постановления о социально-экономическом развитии.

Власти Башкирии примут решение об увеличении сумм должностных окладов и индексации зарплат. В правительстве намерены серьезно повысить уровень среднедушевого дохода граждан. Эти пункты входят в список задач на 2024 год.

В рамках реализации данного решения планируется провести комплексную модернизацию центров занятости населения, а также трудоустраивать на башкирские предприятия ежегодно не менее 500 вахтовиков по проекту «Башкирская вахта».

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Кроме того, планируется провести индексацию заработных плат сотрудников организаций реального сектора экономики и повышение должностных окладов работников госучреждений в 1,185 раза.

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