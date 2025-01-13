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Индексация

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2025
Детские пособия повысят в Башкирии
13 января, 16:20
2024
В Башкирии повысят пенсии
30 декабря 2024, 18:43
Индексация пенсии с 2025 года — все подробности о новых выплатах
26 декабря 2024, 07:58
Хабиров подписал важный указ о выплатах
6 ноября 2024, 15:07
Утильсбор в России: кому придется платить
2 октября 2024, 12:39
Пенсии в Башкирии станут больше
23 сентября 2024, 05:54
Цены на автомобили делают их роскошью
16 сентября 2024, 11:41
Индексация пенсии в 2025 году: кому, когда и сколько
20 июля 2024, 12:06
Тариф на ЖКХ снизят в Уфе
19 июля 2024, 08:00
Башкирские чиновники задумались о росте доходов
24 апреля 2024, 09:17
2023
Насколько вырастет коммуналка в Башкирии в 2024 году
Министерство экономики опубликовало прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.
25 сентября 2023, 15:32

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