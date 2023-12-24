«У меня брат такой»: глава минтруда Башкирии высказалась о вахтовиках

Отвечая на вопрос о нехватке вахтовиков, Ленара Иванова заявила, что Башкирия занимает первое место по проценту «вахтовых» вакансий по стране. По её мнению, большое количество работников, предпочитающих вахтовый метод, связано не с уровнем зарплат, а с «привычкой».