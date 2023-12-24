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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Минтруда Башкирии рассказала, почему люди предпочитают уезжать на вахту

«У меня брат такой»: глава минтруда Башкирии высказалась о вахтовиках

24 декабря 2023, 10:15
Фото: 1MI

Минтруда Башкирии рассказала, почему люди предпочитают уезжать на вахту

По мнению Ивановой, дело не в зарплатах, а в «привычке».

В Башкирии доля вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, достигает 6%. Об этом рассказала министр труда Башкирии Ленара Иванова со ссылкой на исследование HeadHunter. Интервью с ней проводил «Коммерсантъ Guide».

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Отвечая на вопрос о нехватке вахтовиков, Ленара Иванова заявила, что Башкирия занимает первое место по проценту «вахтовых» вакансий по стране. По её мнению, большое количество работников, предпочитающих вахтовый метод, связано не с уровнем зарплат, а с «привычкой».

— У меня у самой брат такой — он за время отдыха от вахты смог построить дом. — Л. Иванова.

Одна из задач правительства — «переориентировать таких людей на внутренний рынок труда». Чиновница привела пример ПАО «ОДК-УМПО», который принимает на вахту работников Башкирии.

В ноябре стало известно, что башкирская компания, предоставляющая услуги по бурению нефти и газа, задолжала своим вахтовикам более 20 млн рублей.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Рынок труда#Идэль Гумеров#Дефицит кадров#Министерство труда
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