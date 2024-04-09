Новые модульные центры занятости населения появятся в Башкирии

На комплексную модернизацию всех центров занятости республики составят почти 760 млн рублей, в том числе более 426 млн рублей из федерального бюджета. Данные средства будут направлены на текущий ремонт зданий и помещений, а также их оснащение. Ранее уже были открыты три современных кадровых центра — в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске