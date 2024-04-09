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Новые модульные центры занятости населения появятся в Башкирии

Новые модульные центры занятости населения появятся в Башкирии

9 апреля 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
При помощи обновленных центров занятости власти намерены сократить времени трудоустройства граждан в 1,5 раза, а продолжительности безработицы на 30%.

В рамках модернизации центров занятости населения в республике построят шесть модульных центров. Отмечается, что комплексная модернизация центров занятости населения пройдет также еще в 11 российских регионах.

На комплексную модернизацию всех центров занятости республики составят почти 760 млн рублей, в том числе более 426 млн рублей из федерального бюджета. Данные средства будут направлены на текущий ремонт зданий и помещений, а также их оснащение. Ранее уже были открыты три современных кадровых центра — в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске

Сообщается, что техническим требованиям не соответствуют помещения в Дуванском, Туймазинском, Бижбулякском, Буздякском и Мишкинском районах и Сибае.

#Общество#Город#Безработица#Новости Башкирии#Безработные#Азамат Нухов#Минтруд
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