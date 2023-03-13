Работодателей обяжут оплачивать вахтовикам Башкирии проезд до места работы и обратно

В Трудовом кодексе РФ закрепили обязанность работодателя брать на себя расходы, которые терпят вахтовики на преодоление пути от пункта сбора до непосредственного места работы. Ранее оплата таких издержек ничем не регулировалась и только работодатель решал, будет ли он покрывать эти затраты работника. Об этом сообщает портал по поиску работы HeadHunter.