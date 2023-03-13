Работодателей обяжут оплачивать вахтовикам Башкирии проезд до места работы и обратно

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Трудовом кодексе РФ закрепили обязанность работодателя брать на себя расходы, которые терпят вахтовики на преодоление пути от пункта сбора до непосредственного места работы. Ранее оплата таких издержек ничем не регулировалась и только работодатель решал, будет ли он покрывать эти затраты работника. Об этом сообщает портал по поиску работы HeadHunter.
Теперь же работодатели в соответствии с буквой закона должны будут не только доставлять вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно, такая обязанность закреплена была и ранее, но и оплачивать эту дорогу.
Данная поправка закреплена в статье 302 Трудового Кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 19 декабря 2022 года
Есть и ещё одно важное для работающих вахтами изменение. Теперь работодатели могут добровольно компенсировать сотрудникам проезд от дома до пункта сбора либо места нахождения компании. Размер и порядок компенсации должен быть указан в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре.
Данная тема для Башкирии крайне актуальна, ведь регион по праву считается регионом вахтовиков. Для примера напомним недавно изученную Mkset статистику, по данным которой можно сделать вывод, что жители Башкирии в пять раз чаще работают в другом регионе по сравнению с жителями республики Татарстан.
По данным переписи 2020 года, проводившейся в 2021 году (из-за пандемии коронавируса — прим.ред.), более 103 тысяч граждан Башкирии уезжали работать в другие российские регионы. В Татарстане же на работу в соседние регионы уезжают в пять раз меньше жителей — порядка 20 тысяч граждан.