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Минимальная зарплата

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2024
Нищим жителям Башкирии обещают золотые зарплаты
18 ноября, 11:45
Каждый четвёртый житель Башкирии зарабатывает меньше ₽100 000
18 ноября, 09:05
Охранники жили впроголодь в Башкирии
17 октября, 06:47
В Башкирии ожидают рост зарплат
24 июля, 09:28
В Уфе ищут учителя за ₽220 000
22 июля, 10:00
В Башкирии выросли зарплаты
7 мая, 04:53
Башкирские чиновники задумались о росте доходов
24 апреля, 09:17
2023
Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей
Данные публикует Башстат.
6 декабря 2023, 03:56
С 1 января МРОТ в Башкирии поднимется
Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.
21 ноября 2023, 04:03
Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году
Закон о повышении минимального размера оплаты труда был принят Госдумой в четверг на третьем, окончательном, чтении.
17 ноября 2023, 06:51
Башкирия не вошла в топ-10 регионов России по росту зарплат
Данные Росстата о социально-экономическом положении страны указывают на рост средней заработной платы в Башкирии.
3 ноября 2023, 05:43
Не могут свести концы с концами: почти половине жителей Башкирии не хватает зарплаты
Рекрутинговый портал hh.ru провёл опрос и узнал, кто больше всего нуждается в большом доходе.
24 октября 2023, 07:18
Назван размер средней зарплаты в Башкирии в 2023 году
Данные статистики по итогам пяти первых месяцев года озвучили в Башстате
4 августа 2023, 08:40
Зарплаты в Республике Башкортостан увеличат с 1 июля 2023 года
22 июня 2023, 08:59
Названы районы Уфы, где больше всего безработных жителей
В зависимости от района Уфы уровень безработицы варьируется от 0,45% до 0,8%, сообщает Минтруд Башкирии.
9 июня 2023, 09:25
Назван размер средней зарплаты в Башкирии
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике за первый квартал 2023 года превысила 50 тысяч рублей, сообщает Башстат
6 июня 2023, 04:56
2019
Приставы Башкирии раскрыли данные о крупных должниках по зарплате
5 ноября 2019, 08:08
2018
В Башкирии на повышение зарплат выделят миллиард рублей
16 марта 2018, 06:39
2017
В России минимальную зарплату хотят повысить до прожиточного минимума
19 апреля 2017, 13:11

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