Соцподдержка на миллиард. В Башкирии проиндексируют пособия на детей-сирот

В 2023 году у опекунов детей-сирот в Башкирии произойдет индексация ежемесячного пособия на содержание детей. В региональный бюджет повышение размера данной выплаты уже заложено, и предполагают они траты в размере чуть менее 100 миллионов рублей, а именно 99,8 миллионов. По данным регионального Минтруда для соцподдержки несовершеннолетних ежегодно выделяется 1 миллиард рублей.