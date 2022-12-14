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Соцподдержка на миллиард. В Башкирии проиндексируют пособия на детей-сирот

Сегодня, 03:32
Фото: 1MI

В Башкирии пособия на 10,5 тысяч детей-сирот проиндексируют на 10%

Индексации этого вида выплат в 2021 году не проводилась, а ранее составляла 4%.

В 2023 году у опекунов детей-сирот в Башкирии произойдет индексация ежемесячного пособия на содержание детей. В региональный бюджет повышение размера данной выплаты уже заложено, и предполагают они траты в размере чуть менее 100 миллионов рублей, а именно 99,8 миллионов. По данным регионального Минтруда для соцподдержки несовершеннолетних ежегодно выделяется 1 миллиард рублей.

На сегодняшний день сумма ежемесячного пособия на содержание ребенка, оставшегося без попечения родителей, колеблется от 6868 рублей до 8571 рубля, в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка.

Как индексация прожиточного минимума и МРОТ отразится на детских пособиях в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Общество
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