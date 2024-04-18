Когда болеть за «Салават Юлаев» на турнире Михалёва: расписание игр

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:48
В соревнованиях на тольяттинском катке в «Лада-Арене» примут участие юные хоккеисты — 2015 года рождения. «Салават Юлаев» померяется силами с пензинским «Дизелем», самарской «Кометой», саратовским «Кристаллом» и «домашней» командой «Лада».
Расписание игр:
Сергей Михайлович Михалев — человек для уфимского хоккейного клуба не чужой. Начнет с того, что он играл в составе «Салавата Юлаева» в далеком 1970 году.
В 30 лет хоккеист принял решение закончить карьеру и перейти в разряд тренеров. Этот этап своего жизненного пути он начал тоже с «Салавата Юлаева» — стал вторым тренером, а затем и главным.
Затем он перешел в тольяттинскую «Ладу», и команда впервые смогла выиграть чемпионат России.
Сергей Михалёв вернулся к уфимцам в 2005 году. После этого началось победное шествие команды. «Салават Юлаев» одержал победу в регулярном первенстве и даже стал чемпионом России. Правда звездное восхождение скоро закончилось — хоккеисты вылетели в следующем сезоне, проиграв срезу же в первом раунде плей-офф.
Увольнение тренера не стало концом его отношений с «Салаватом Юлаевым». Он вернулся в команду в феврале 2015 года, став помощником гендира и вошел в состав правления.
Погиб гениальный тренер 21 апреля 2015 года — 9 лет назад. Он ехал с похорон своего коллеги — тренера Валерия Белоусова и попал в автокатастрофу в Челябинской области. В его память ежегодно проводятся турниры в Тольятти.