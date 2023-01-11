В Салавате мобилизовали единственного детского тренера вратарей по хоккею

В Салавате мобилизовали единственного тренера по хоккею Руслана С., который занимался подготовкой вратарей. В редакцию Mkset с таким сообщением обратилась Ольга «от лица всех матерей наших деток СКК „Салават“».
— У нас в Салавате он был единственным тренером, который тренировал мальчишек вратарей. На данный момент тренировки приостановлены. Руслан С. выполняет огромную роль в воспитании наших детей, дети очень его любят и уважают. Считаем, что такой человек важнее и нужнее здесь, просим вернуть его домой. Так мало в наше время достойных, талантливых мастеров, которые воспитывают наших мальчиков, а он таким и является, — пишет Ольга.
В беседе с корреспондентом Mkset женщина сообщила, что мобилизовали мужчину в сентябре 2022 года. Со слов Ольги, родители юных хоккеистов узнали о мобилизации тренера в последний момент. Ольга также добавила, что обратилась к главе Башкирии с просьбой вернуть тренера, однако ответ на обращение с ее слов, еще не поступил.
— Недавно тренер приезжал в отпуск и сразу же пришел в ледовый дворец к своим воспитанникам. Если бы вы могли представить, как дети бросились к нему навстречу, они так его ждали, но, оказалось, он приезжал только в отпуск. Пожалуйста, помогите вернуть нам тренера, он очень нужен нашем мальчикам здесь, — просит женщина.
В самом спортивно-концертном комплексе «Салават» Mkset подтвердили мобилизацию тренера Руслана С. В спортцентре также добавили, что именно тренера по вратарям у них действительно нет, на данный момент с детьми занимается тренер, который подготавливает нападающих, защитников и всех остальных игроков.
Mkset направил письменный запрос в пресс-служба военкомата Башкирии с просьбой разъяснить ситуацию.