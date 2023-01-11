В Салавате мобилизовали единственного детского тренера вратарей по хоккею

В самом спортивно-концертном комплексе «Салават» Mkset подтвердили мобилизацию тренера Руслана С. В спортцентре также добавили, что именно тренера по вратарям у них действительно нет, на данный момент с детьми занимается тренер, который подготавливает нападающих, защитников и всех остальных игроков.



Mkset направил письменный запрос в пресс-служба военкомата Башкирии с просьбой разъяснить ситуацию.