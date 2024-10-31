Соревнования

В Уфе из-за пробок автобусы не доехали до болельщиков

В минувшие выходные в Уфе проводился кубок России по биатлону. Для болельщиков организовали трансфер до места соревнований, однако после их никто не забрал. Об этом пишет портал «ЮТВ».