Соревнования

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2024
Куда бесплатно сходить на День народного единства в Уфе
31 октября, 19:18
Спас командира — сам погиб на СВО
24 октября, 04:53
Губерниев в восторге от Уфы
17 октября, 07:48
Хабиров посмотрел Центр фехтования за ₽1 млрд
19 сентября, 17:39
Новый бассейн построят в Башкирии
2 сентября, 09:03
Хабирова просят возродить любимый народом вид спорта
28 августа, 07:20
Видео. Азалия Аминева предложила выделить третий пол в спорте
Азалия Аминева, дебютировавшая 8 августа в профессиональном боксе победой техническим нокаутом над соперницей из Танзании, бросила вызов трансгендеру* Иман Хелиф из Алжира.
9 августа, 05:32
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
25 июля, 08:34
В Уфе выбрали самого хорошего мальчика
31 мая, 12:03
Когда болеть за «Салават Юлаев» на турнире Михалёва: расписание игр
18 апреля, 06:34
Один из крупнейших спортобъектов Уфы сдадут к осени
Глава Башкирии Радий Хабиров раскрыл, когда в регионе откроется центр фехтования. Власти планируют сдать объект к 450-летию Уфы. Об этом руководитель РБ заявил в своих соцсетях.
2 апреля, 14:22
Спортсменка из Уфы погибла в страшном ДТП с мамой
На трассе Сургут-Когалым погибла девятилетняя спортсменка из Уфы. Она ехала с мамой с отмененных в Санкт-Петербурге соревнований по черлидингу. Об этом стало известно порталу «86.ру».
25 марта, 14:23
В Уфе из-за пробок автобусы не доехали до болельщиков
В минувшие выходные в Уфе проводился кубок России по биатлону. Для болельщиков организовали трансфер до места соревнований, однако после их никто не забрал. Об этом пишет портал «ЮТВ».
5 марта, 15:20
В Уфе пройдет этап Кубка России по шорт-треку
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены страны.
5 марта, 06:44
В Башкирии отменили мероприятие с участием актера сериала «Слово пацана»
Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на маму молодого артиста Айсылу Тавабилову.
2 февраля, 16:24
2020
Эксперт рассказал о пользе «Дебатла» для команд Белгорода и Волгограда
5 октября 2020, 17:02
Эксперт отметил эмоциональный выпад Волгограда в "Дебатле" с Белгородом
5 октября 2020, 17:02
Эксперт: Белгород и Петрозаводск не уступали друг другу в 1/8 финала «Дебатла»
25 сентября 2020, 15:10
Эксперт посчитала заслуженной победу Белгорода в первом раунде «Дебатла»
25 сентября 2020, 15:06
Идея‌ ‌сверхдержавы‌ ‌принесла‌ ‌победу‌ ‌Белгороду‌ ‌в‌ ‌1/8‌ ‌ финала‌ ‌«Дебатла»
25 сентября 2020, 14:54

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