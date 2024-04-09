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«Салават Юлаев» подпишет канадского нападающего за 90 млн рублей

«Салават Юлаев» подпишет канадского нападающего за 90 млн рублей

9 апреля 2024, 15:19
Фото: mkset.ru
Уфимский «Салават Юлаев» планирует подписать контракт с 28-летним канадским нападающим. Соглашение с Шелдоном Ремпалом предполагает 90 млн рублей в качестве оплаты за сезон и бонусы.

Игрок известен выступлением за клубы «Лос-Анджелес Кингз», «Каролина Харрикейнз», «Ванкувер Кэнакс». В НХЛ мужчина провел 21 матч. С 2022 года у Ремпала действует контракт с «Вегас Голден Найтс», передает «Чемпионат».

На данный момент это может быть самый дорогой игрок в «Салавате Юлаеве». Напомним, что Джошуа Ливо продлил контракт с уфимским клубом и получил зарплату в 85 млн рублей.

Усиливаться клуб начал после вылета на первом этапе плей-офф Кубка Гагарина. Такое явление случается уже второй раз подряд. При этом руководство клуба решено не выгонять на фоне этих неудач.

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