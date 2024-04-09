«Салават Юлаев» подпишет канадского нападающего за 90 млн рублей

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Игрок известен выступлением за клубы «Лос-Анджелес Кингз», «Каролина Харрикейнз», «Ванкувер Кэнакс». В НХЛ мужчина провел 21 матч. С 2022 года у Ремпала действует контракт с «Вегас Голден Найтс», передает «Чемпионат».
На данный момент это может быть самый дорогой игрок в «Салавате Юлаеве». Напомним, что Джошуа Ливо продлил контракт с уфимским клубом и получил зарплату в 85 млн рублей.
Усиливаться клуб начал после вылета на первом этапе плей-офф Кубка Гагарина. Такое явление случается уже второй раз подряд. При этом руководство клуба решено не выгонять на фоне этих неудач.