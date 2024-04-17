У «Салавата Юлаева» может появиться новый защитник из «Аризоны»

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:29
Контракт с «Аризоной» у 27-летнего словацкого хоккеиста закончится летом 2024 года.
В этом сезоне Патрик играл в 62-ах матча в АХЛ, и выбил 15 (1+14) очков при показателе полезности +4. Защитник успел сыграть один матч в НХЛ, правда с нулевым показателем полезности.
Защитник выступил за Сборную Словакии на Чемпионате Мира во футболу в 2023 году и набрал четыре очка (1+3) в семи играх.
До этого он поиграл с «Койотис» один год. Еще сезоном раньше Патрик Кох бился на чемпионате Чехии в составе хоккейного клуба «Витковице».
Ранее сообщалось, что хоккейная команда «Салават Юлаев» испытывает значительные финансовые проблемы. Она задолжала авиаперевозчику 109 млн рублей. Сейчас дело о возврате долга передано в арбитражный суд.
Что однако не мешает руководству ХК иметь амбициозные планы. Так, недавно было заявлено, что «Саламат Юлаев» намерен подписать канадского нападающего Шелдона Ремпала. В качестве оплаты и бонусов хоккеисту посулили 90 млн рублей.
Напомним, «Салават Юлаев» в текущем сезоне остался в одном шаге от победы в Кубке Гагарина. Он проиграл «Трактору». Счет 2:4.