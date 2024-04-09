Главная хоккейная команда Башкирии задолжала сто миллионов авиакомпании

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Речь идёт о 109,3 млн рублей, которые уфимская команда намерена вернуть авиаперевозчику ООО «Скай групп». Компания уже успела направить иск в арбитражный суд республики. Когда именно состоится заседание пока не известно.
«У нас есть средства на погашение этого долга. Однако корпоративные правила жертвователя запрещают погашение задолженности, образовавшейся до даты заключения договора пожертвования. То есть мы не можем погасить задолженность, образовавшуюся до 29 февраля 2024 года», — прокомментировали ситуацию в ХК «Салават Юлаев» газете «Ъ — Уфа„“.
Тем мне менее, представители команды обещают решить все зависшие вопросы.