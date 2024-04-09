Главная хоккейная команда Башкирии задолжала сто миллионов авиакомпании

«У нас есть средства на погашение этого долга. Однако корпоративные правила жертвователя запрещают погашение задолженности, образовавшейся до даты заключения договора пожертвования. То есть мы не можем погасить задолженность, образовавшуюся до 29 февраля 2024 года», — прокомментировали ситуацию в ХК «Салават Юлаев» газете «Ъ — Уфа„“.