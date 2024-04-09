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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В Башкирии «Салават Юлаев» выплатит огромную сумму денег за перелёты в долг

Главная хоккейная команда Башкирии задолжала сто миллионов авиакомпании

9 апреля 2024, 08:52
Фото: 1MI

В Башкирии «Салават Юлаев» выплатит огромную сумму денег за перелёты в долг

Решать долговые обязательства будет суд.

Речь идёт о 109,3 млн рублей, которые уфимская команда намерена вернуть авиаперевозчику ООО «Скай групп». Компания уже успела направить иск в арбитражный суд республики. Когда именно состоится заседание пока не известно.

«У нас есть средства на погашение этого долга. Однако корпоративные правила жертвователя запрещают погашение задолженности, образовавшейся до даты заключения договора пожертвования. То есть мы не можем погасить задолженность, образовавшуюся до 29 февраля 2024 года», — прокомментировали ситуацию в ХК «Салават Юлаев» газете «Ъ — Уфа„“.

Тем мне менее, представители команды обещают решить все зависшие вопросы.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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