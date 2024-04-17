Жители Запорожья передали гумпомощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области

Напомним, в результате паводка в Оренбургской области тысячи домов оказались затоплены. Самый большой прирост уровня воды в настоящее время отмечается на реке Урал в Илекском районе. В самом Оренбурге в зоне половодья оказалось 5,5 тысячи строений, эвакуировано более 2 тысяч человек.