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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Жители Запорожья передали гумпомощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области

Жители Запорожья передали гумпомощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области

17 апреля 2024, 12:29
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Доставка продуктов и вещей в регион осуществляется посредством Управления гражданской защиты Уфы, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Запорожья передали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области. Продукты питания и вещи доставили в Уфу прибывшие в отпуск участники СВО.

Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

Сегодня спасатели Управления гражданской защиты Уфы помогли в погрузке переданной гумпомощи. Доставить её в соседний регион планируется уже в течение ближайших нескольких часов.

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Напомним, в результате паводка в Оренбургской области тысячи домов оказались затоплены. Самый большой прирост уровня воды в настоящее время отмечается на реке Урал в Илекском районе. В самом Оренбурге в зоне половодья оказалось 5,5 тысячи строений, эвакуировано более 2 тысяч человек.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву. Градоначальник столицы соседнего региона попросил помочь с доставкой в Оренбург питьевой воды.

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#Общество#Оренбургская область#Новости Башкирии#Гуманитарная помощь#Управление гражданской защиты
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