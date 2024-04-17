Жители Запорожья передали гумпомощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Жители Запорожья передали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области. Продукты питания и вещи доставили в Уфу прибывшие в отпуск участники СВО.
Сегодня спасатели Управления гражданской защиты Уфы помогли в погрузке переданной гумпомощи. Доставить её в соседний регион планируется уже в течение ближайших нескольких часов.
Напомним, в результате паводка в Оренбургской области тысячи домов оказались затоплены. Самый большой прирост уровня воды в настоящее время отмечается на реке Урал в Илекском районе. В самом Оренбурге в зоне половодья оказалось 5,5 тысячи строений, эвакуировано более 2 тысяч человек.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву. Градоначальник столицы соседнего региона попросил помочь с доставкой в Оренбург питьевой воды.