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Башкирские спасатели откачивают воду в Оренбуржье

Башкирские спасатели откачивают воду в Оренбуржье

16 апреля 2024, 16:00
Фото: МЧС России
Сводная аэромобильная группировка из Башкирии продолжает работать в Оренбурге и Илеке. Подробности дали в пресс-службе МЧС.

Сотрудники ведомства откачивают воду из домов и придомовых территорий. Они оборудуют укрепительные сооружения, доставляют продукты питания и медикаменты. На помощь направлялись дополнительные силы и средства МЧС из трех соседних регионов — РБ, РТ и Самарской области.

Всего в столицу Оренбургской области, где под водой более 5,5 тысячи домов и 10,5 тысячи дворов, прибыли 33 человека и 10 единиц техники. Они привезли 10 мотопомп для откачки воды из жилых домов и социально-значимых объектов.

Ранее Уфа направила в Оренбург десятки тысяч бутылок с питьевой водой. Об этом мэра столицы РБ просил его коллега Сергей Салмин.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Оренбургская область#МЧС#Половодье
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