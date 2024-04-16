Башкирские спасатели откачивают воду в Оренбуржье

Всего в столицу Оренбургской области, где под водой более 5,5 тысячи домов и 10,5 тысячи дворов, прибыли 33 человека и 10 единиц техники. Они привезли 10 мотопомп для откачки воды из жилых домов и социально-значимых объектов.