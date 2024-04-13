Волонтеры из Башкирии помогают пострадавшим от прорыва дамбы оренбуржцам

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Сейчас добровольцы, сменяя друг друга, круглосуточно помогают собирать продукты, средства гигиены, питьевую воду, генераторы и постельные белье в пунктах приема.
В регионе также работает группа быстрого реагирования Молодежного крыла организации. В отряд набирали волонтеров с опытом работы в зонах чрезвычайных ситуаций, которые прошли специальную подготовку.
«Когда наши соседи — Оренбургская область — оказались в такой беде, мы не могли остаться в стороне. В течении суток выдвинулись на помощь. Мы работали в зонах ЧС — помогали жителям СНТ „Малиновка“ в Курганской области ликвидировать последствия лестных пожаров. Команда прошла обучение по направлению „Безопасность жизнедеятельности“, а также курс подготовки по поисково-спасательным работам. В первые же сутки нашей командировки в Оренбуржье мы заступили в ночную смену и срочно собирали продукты для людей. Сегодня их уже развезли. А во вторые сутки помогали формировать и выдавать теплые вещи. К примеру, подготовили к выдаче 760 одеял и питьевую воду для жителей из ПВР», — рассказал координатор «молодежки» ОНФ Рустам Салахутдинов.