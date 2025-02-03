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Управление гражданской защиты

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Февраль
Рыбак провалился под лед в Башкирии
3 февраля, 08:54
Январь
Пятерых малышей спасли от голодной смерти в Уфе
23 января, 07:18
Август 2024
Потоп в Уфе — последние новости
7 августа 2024, 09:01
Видео. Потоп в Уфе — последние новости
В Уфе продолжается мониторинг паводковой обстановки, сообщает УГЗ Уфы.
3 августа 2024, 08:01
Июль 2024
В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа
В Уфе девочка упала с шестого этажа, облокотившись на москитную сетку, сообщает УГЗ Уфы.
22 июля 2024, 11:57
Уфимская сапбордистка попала в ловушку сильного течения
В Уфе 37-летней женщине, занимающейся сапбордингом, понадобилась помощь спасателей после того, как её унесло течение под технологический мост, сообщает УГЗ Уфы.
22 июля 2024, 06:18
Май 2024
Тело неизвестного молодого человека нашли под окнами высотки в Уфе
13 мая 2024, 06:28
Пожилая уфимка едва не стала жертвой мусорного контейнера
8 мая 2024, 12:32
«Господи, что это?!»: юркий зверь напугал уфимцев
О том, почему животное так и не удалось отловить, рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.
6 мая 2024, 05:57
Апрель 2024
Поисковики сделали важное заявление о подростках, пропавших в Уфе почти месяц назад
28 апреля 2024, 11:31
У Белой продолжают искать пропавших в Уфе мальчиков
В Уфе идет 29 день поисков пропавших в конце марта мальчиков. Дети 13 и 14 лет гуляли у реки Белая, которая в тот момент только начинала таять.
27 апреля 2024, 16:40
Пропавших в Уфе подростков искали среди мусора
Управление гражданской защиты Уфы сообщило о том, как прошел 27 день поисков пропавших у реки Белая мальчиков.
25 апреля 2024, 15:14
Участок в Уфе ушел под воду
22 апреля 2024, 15:22
Прошел 20-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков
В Уфе подвели итоги 20-го дня поисков пропавших детей. Они исчезли 30 марта в районе лагеря «Чайка» на реке Белой.
18 апреля 2024, 13:26
Жители Запорожья передали гумпомощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области
Доставка продуктов и вещей в регион осуществляется посредством Управления гражданской защиты Уфы, сообщает пресс-служба ведомства.
17 апреля 2024, 12:29
В Уфе полмесяца ищут пропавших подростков
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги 14-го дня поисков пропавших у реки Белой подростков.
12 апреля 2024, 14:13
Мусор принес проблемы спасателям: итоги 13 дня поисков в Уфе
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги тринадцатого дня поиска пропавших детей.
11 апреля 2024, 16:00
Спасатели продолжают искать подростков в Уфе
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги 11 дня поиска пропавших подростков.
9 апреля 2024, 13:50
10-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков: что известно на данный момент
8 апреля 2024, 13:45
Седьмой день поисков подростков в Уфе: водолазы остановились
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги седьмого дня поисков пропавших подростков.
5 апреля 2024, 13:57

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