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Глава Оренбурга попросил у мэра Уфы питьевую воду

Глава Оренбурга попросил у мэра Уфы питьевую воду

8 апреля 2024, 03:27
Фото: РИА Новости / РИА Новости
Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву. Градоначальник столицы соседнего региона попросил помочь с доставкой в Оренбург питьевой воды. Документ есть в распоряжении Mkset.

Как отметил Салмин, из-за угрозы перекрытия Южно-Уральского водозабора и режима ЧС 150 тысяч жителей города могут остаться без питьевой воды.

«Прошу Вас оказать помощь в предоставлении бутилированной воды и средств личной гигиены первой необходимости», — гласит письмо Салмина.

Названа предварительная причина прорыва дамбы в Орске
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Напомним, в пятницу, 5 апреля, в городе Орск Оренбургской области произошел прорыв дамбы. В зоне затопления оказались тысячи жилых домов — экстренные службы провели массовую эвакуацию местных жителей.

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#Уфа#Затопление#Оренбург#Орск#Прорыв дамбы#Наводнение
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