Глава Оренбурга попросил у мэра Уфы питьевую воду

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Как отметил Салмин, из-за угрозы перекрытия Южно-Уральского водозабора и режима ЧС 150 тысяч жителей города могут остаться без питьевой воды.
«Прошу Вас оказать помощь в предоставлении бутилированной воды и средств личной гигиены первой необходимости», — гласит письмо Салмина.
Напомним, в пятницу, 5 апреля, в городе Орск Оренбургской области произошел прорыв дамбы. В зоне затопления оказались тысячи жилых домов — экстренные службы провели массовую эвакуацию местных жителей.