Глава Оренбурга попросил у мэра Уфы питьевую воду

«Прошу Вас оказать помощь в предоставлении бутилированной воды и средств личной гигиены первой необходимости», — гласит письмо Салмина.

Как отметил Салмин, из-за угрозы перекрытия Южно-Уральского водозабора и режима ЧС 150 тысяч жителей города могут остаться без питьевой воды.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, в городе Орск Оренбургской области произошел прорыв дамбы. В зоне затопления оказались тысячи жилых домов — экстренные службы провели массовую эвакуацию местных жителей.

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