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Депутаты угрожают жителю Башкирии выдворением из села из-за палёного алкоголя

Депутат в Башкирии со сцены назвала местного жителя «шайтаном»

17 апреля 2024, 05:38
Фото: 1MI

Депутаты угрожают жителю Башкирии выдворением из села из-за палёного алкоголя

Мужчина в связи с этим обратился в полицию, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В Аургазинском районе депутаты хотят изгнать из села религиозного активиста. Александр Ф. поселился в селе Месели, где до этого жили его родственники, с целью организовать там православную общину, однако вскоре у него произошел конфликт с местными чиновниками.

Как сообщает тг-канал со ссылкой на мужчину, конфликт якобы произошел из-за того, что тот мешает торговать контрафактным алкоголем и просроченными продуктами. Его деятельность не вызывала вопросов до момента, пока местные жители не попросили поговорить с чиновниками, чтобы те убрали контрафакт из магазинов. Однако после беседы чиновники ополчились против него.

Так, на одном из сельских собраний депутат Надежда Алексеева стала оскорблять Александра, назвала его «шакалом» и «шайтаном», а также заявила, что у него «есть 24 часа, чтобы покинуть пределы села». Примечательно, что это происходило в рамках весеннего собрания, а высказывания депутата местные жители встретили с аплодисментами. Мужчина, по данным Mash Batash, не планирует уезжать и написал несколько заявлений в полицию. Чиновница же от комментариев отказалась.

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