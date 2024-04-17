Депутат в Башкирии со сцены назвала местного жителя «шайтаном»

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В Аургазинском районе депутаты хотят изгнать из села религиозного активиста. Александр Ф. поселился в селе Месели, где до этого жили его родственники, с целью организовать там православную общину, однако вскоре у него произошел конфликт с местными чиновниками.
Как сообщает тг-канал со ссылкой на мужчину, конфликт якобы произошел из-за того, что тот мешает торговать контрафактным алкоголем и просроченными продуктами. Его деятельность не вызывала вопросов до момента, пока местные жители не попросили поговорить с чиновниками, чтобы те убрали контрафакт из магазинов. Однако после беседы чиновники ополчились против него.
Так, на одном из сельских собраний депутат Надежда Алексеева стала оскорблять Александра, назвала его «шакалом» и «шайтаном», а также заявила, что у него «есть 24 часа, чтобы покинуть пределы села». Примечательно, что это происходило в рамках весеннего собрания, а высказывания депутата местные жители встретили с аплодисментами. Мужчина, по данным Mash Batash, не планирует уезжать и написал несколько заявлений в полицию. Чиновница же от комментариев отказалась.