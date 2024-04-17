Депутат в Башкирии со сцены назвала местного жителя «шайтаном»

Так, на одном из сельских собраний депутат Надежда Алексеева стала оскорблять Александра, назвала его «шакалом» и «шайтаном», а также заявила, что у него «есть 24 часа, чтобы покинуть пределы села». Примечательно, что это происходило в рамках весеннего собрания, а высказывания депутата местные жители встретили с аплодисментами. Мужчина, по данным Mash Batash, не планирует уезжать и написал несколько заявлений в полицию. Чиновница же от комментариев отказалась.