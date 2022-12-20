Спирт с водой: В Башкирии изъяли 4,5 бутылок контрафактного алкоголя на 3 млн рублей

Но использование товарного знака не единственное преступление за которое судили группу стерлитамакцев, помимо использования товарного знака их признали виновными в производстве, приобретение, хранение, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, да еще и совершенным в составе группы. Также суд счел членов группы виновными в производстве, закупке, хранении, перевозке и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.