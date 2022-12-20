Спирт с водой: В Башкирии изъяли 4,5 бутылок контрафактного алкоголя на 3 млн рублей

В Стерлитамаке «прикрыли» производство контрафактного алкоголя в кустарных условиях, которое организовали местные жители. Производство было нехитрым, более трех лет предприимчивые граждане мешали этиловый спирт с водой, разливали по стеклянным бутылкам и клеили этикетки, то есть совершали уголовное преступление предусмотренное частью 4 статьи 180 УК РФ — незаконное использование чужого товарного знака, совершенное организованной группой. Сообщается, что готовую «продукцию» развозили по арендованным гаражам.
Но использование товарного знака не единственное преступление за которое судили группу стерлитамакцев, помимо использования товарного знака их признали виновными в производстве, приобретение, хранение, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, да еще и совершенным в составе группы. Также суд счел членов группы виновными в производстве, закупке, хранении, перевозке и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.
Правоохранители изъяли у бизнесменов свыше 4,5 тыс. бутылок различной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, известно, что ущерб от такой незаконной деятельности составил свыше 3 млн рублей.
Предприимчивые граждане на суде частично признали вину в совершении преступлений, а суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х лет до 3-х лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от 3 лет 6 месяцев до 4-х лет, а также удовлетворил требования о возмещении причиненного ущерба.