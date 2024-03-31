Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу

Пользователь Андрей П. написал комментарий под записью Радия Хабирова в Vk. Он рассказал о ситуации в селе Ташкиново, первые упоминания о котором датируются 1654 годом. По словам Андрея П., население села растёт и уже достигло более 3 тысяч человек. Однако жители села на протяжении более, чем 350-летней истории «не видели хороших дорог».