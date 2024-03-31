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Село в Башкирии более 300 лет не видело хороших дорог

Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу

31 марта 2024, 05:37
Фото: 1MI

Село в Башкирии более 300 лет не видело хороших дорог

Асфальт в селе есть лишь на трёх улицах.

Жители села Ташкиново в Нефтекамске оказались недовольны качеством дорог. Просьбу решить проблему они оставили в комментариях к постам главы республики в соцсетях.

Пользователь Андрей П. написал комментарий под записью Радия Хабирова в Vk. Он рассказал о ситуации в селе Ташкиново, первые упоминания о котором датируются 1654 годом. По словам Андрея П., население села растёт и уже достигло более 3 тысяч человек. Однако жители села на протяжении более, чем 350-летней истории «не видели хороших дорог».

— Асфальт есть по трём улицам, и тот — весь в ямах, и не проехать.

Разбитые дороги создают ворох проблем — дети не могут пройти в школу, а поход до магазина для пенсионеров становится «каким-то квестом».

Фото: Андрей П. / vk.com

Асфальтированную улицу Ленина, продолжил Андрей П., по неизвестным причинам, решили не приводить в порядок «ямочным ремонтом», а засыпали песчано-гравийной смесью.

Автор комментария попросил главу региона посодействовать в решении вопроса, например, отсыпкой щебня.

Представитель администрации Нефтекамска ответил, что вопрос будет проработан с коллегами. Однако в проработку взят только вопрос о благоустройстве одной улицы.

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#Общество#Город#Дороги#Новости Башкирии#Нефтекамск#Идэль Гумеров#Бездорожье
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