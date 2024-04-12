Контрольная закупка: как обстоят дела с продажей суррогатного алкоголя в Башкирии

Однако даже возбуждение уголовного дело, судя по всему, не беспокоит бизнесвумен. Так, в марте 2024 года в рамках обыска у неё было изъято еще более 400 литров спиртосодержащей продукции — женщина заказала новые партии для продажи. Отмечается, что суммарно более 35 тысяч литров контрафактного алкоголя, а к незаконной деятельности причастны в том числе и мигранты из африканских стран. Каким образом предпринимательница продолжает вести бизнес — остается загадкой.