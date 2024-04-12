Контрольная закупка: как обстоят дела с продажей суррогатного алкоголя в Башкирии

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 06:51
Производство и реализация суррогатного алкоголя в Башкирии — тема, которая никогда надолго не покидает новостные сводки республиканских СМИ. Подпольные цеха недобросовестные коммерсанты открывают прямо в гаражах, а разлитый (чаще всего) по пластиковым бутылкам без этикетки спирт продают в близлежащих ларьках. Учитывая количество пресс-релизов силовых структур об очередных накрытых точках продажи и складов с палёнкой, можно прийти к выводу — суррогат пользуется спросом.
Резонансная история произошла в Татарстане. С признаками отравления были госпитализированы 13 человек — студентов, устроивших застолье с алкогольными напитками, в которых, как показали результаты экспертизы, содержался метиловый спирт. Молодых людей поместили в больницу. Увы, но одну из студентов — девушку 2002 года рождения спасти не удалось.
По последним данным Роспотребнадзора, только за первые два месяца 2024 года в Уфе отравились спиртом 54 человека, в Стерлитамаке — 23 случая, в Белорецке — 18. Всего за указанный период в Башкирии жертвами суррогатного алкоголя стало 20 человек.
В январе 2023 года в республике было зафиксировано 103 острых отравления спиртосодержащей продукцией, причем менее половины, 43,3% из них вызваны были употреблением этилового спирта. Летальным исходом завершилось 15 случаев.
Несмотря на ужасающе данные статистики производители и продавцы суррогатного алкоголя по всей видимости не планируют сбавлять обороты.
Казалось бы, вмешательство силовиков должно поставить точку на ведении нелегального бизнеса, однако в Стерлитамаке владелицу подпольного производства нисколько не смутили предъявленные ей обвинения. После прихода правоохранителей и изъятия продукции она продолжила вести бизнес.
Так, в августе 2023 года у местной предпринимательницы Елены М., прямо из дома по адресу ул. Красная 8а было изъято 3 319 литров алкогольной продукции — на общую сумму 2 513 084 рублей. В ноябре было возбуждено уголовное дело по п. Б ч 2 ст 171.3 «незаконный оборот спиртосодержащей продукции в особо крупном размере».
Однако даже возбуждение уголовного дело, судя по всему, не беспокоит бизнесвумен. Так, в марте 2024 года в рамках обыска у неё было изъято еще более 400 литров спиртосодержащей продукции — женщина заказала новые партии для продажи. Отмечается, что суммарно более 35 тысяч литров контрафактного алкоголя, а к незаконной деятельности причастны в том числе и мигранты из африканских стран. Каким образом предпринимательница продолжает вести бизнес — остается загадкой.
Спирт неустановленного происхождения по сей день продолжает реализовываться на улицах города. Корреспондент Mkset решил провести контрольную закупку с целью выяснить, насколько легко можно приобрести палёнку в торговых точках города.
Так, на одной из улиц Стерлитамака, рядом с роддомом по адресу Одесская 78 расположился небольшой ларек — одно из тех непримечательных строений, где продавец отпускает товары через стеклянное окошко. Явление более чем стандартное для провинции. Однако наряду со стандартными пачками чипсов и жвачками по рублю в этом магазине можно приобрести крепкий алкоголь.
— Здравствуйте, можно литрушку? — обращается к продавцу корреспондент, протягивая в окошко несколько купюр.
— Можно, — приветливо отвечает девушка за прилавком.
В следующую минуту покупателю протягивают литровую бутылку с прозрачной жидкостью — ни этикетки, ни номера партии и срока годности, ни каких-либо данных о товаре на пластиковой таре попросту нет. Остается лишь довериться на слово.
К слову, ассортимент ограничивается не только водкой. В том же ларьке можно приобрести чистый этиловый спирт, максимально возможная крепость которого может составлять до 96%. Продавец спешит отметить, что спирт необходимо пить разбавленным.
Женщина развернула на территории города настоящее производство. Как удалось выяснить Mkset, важной точкой в её бизнесе является гараж в доме по улице Красная, возле которого часто можно заметить грузовой транспорт. Предположительно газели приезжают туда за новыми партиями товара, после чего контрафакт развозят по торговым точкам.
О проблеме с контрафактным алкоголем осведомлены первые лица республики. Радий Хабиров неоднократно заявлял о необходимости продолжать борьбу с суррогатом. Так, в 2021 году на фоне приближающихся новогодних праздников глава республики подписал распоряжение, в соответствии с которым чиновникам необходимо было усилить меры по выявлению и ликвидации точек реализации алкоголя неустановленного происхождения.
— Все нелегальные точки продаж нужно оперативно выявлять и ликвидировать с возбуждением уголовных дел, — сказал Хабиров в рамках оперативного совещания в правительстве республики 2 декабря.
По словам главы региона необходимо повторять показавшие свою эффективность рейды по точкам нелегальных продаж и предложил возобновить работу в этом направлении.
В тот же период с заявлением о недопустимости продажи контрафактного алкоголя выступил экс-мэр Уфы Сергей Греков. Он поручил полицейским и участковым усилить работу по выявлению мест продажи контрафактной продукции. Однако, как так получается, что находящаяся под уголовным делом предпринимательница снова продает контрафактный алкоголь и ей за это ничего не делается? Явно вопрос к правоохранителям?