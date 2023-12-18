Спирт, деньги и два автомобиля: в Уфе обнаружили незаконное производство спирта

Известно, что мужчина из Уфы, возрастом 47 лет, занимался закупками спиртного и других алкогольных напитков в значительных объемах от лиц, с которыми был знаком. В дальнейшем, он организовывал распространение этих напитков между индивидуальными покупателями и мелкими торговыми представителями.