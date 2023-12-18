Спирт, деньги и два автомобиля: в Уфе обнаружили незаконное производство спирта

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Незаконное производство спиртосодержащей продукции в Уфе было пресечено полицейскими. В пресс-службе МВД по региону сообщили о координированных действиях оперативников, которые одновременно ворвались во все ключевые точки для захвата преступников в момент совершения противоправных действий. По данному факту инициировано возбуждение уголовного дела.
Известно, что мужчина из Уфы, возрастом 47 лет, занимался закупками спиртного и других алкогольных напитков в значительных объемах от лиц, с которыми был знаком. В дальнейшем, он организовывал распространение этих напитков между индивидуальными покупателями и мелкими торговыми представителями.
Оперативники обнаружили и изъяли в рамках расследования экстенсивный запас спиртосодержащих жидкостей, превышающий 7000 литров, наличные средства примерно в один миллион рублей и два транспортных средства, предположительно использованные для транспортировки алкогольной продукции. Кроме того, во время обысков было найдено свыше 7500 пачек табачных изделий без маркировки.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов нацелены на выявление лиц, причастных к деятельности уфимца, и прочих аспектов его нелегальных операций, как подчеркнули в официальном заявлении.